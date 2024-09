An Giang: Xét xử nhóm người lưu hành tiền giả

Ngày 17-9, TAND tỉnh AN Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Chí (43 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) 12 năm tù về tội lưu hành tiền giả; đồng thời phạt bổ sung Chí 10 triệu đồng.

Cùng tội danh này các bị cáo Nguyễn Thị Trà My (22 tuổi), Nguyễn Hồng Sơn (25 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), Lê Kim Hồng (43 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng bị tuyên phạt năm năm tù; Trần Tấn Lợi (bốn năm tù, Phan Phi Thoàn (19 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) ba năm; Còn các bị cáo Võ Thị Diễm Ngọc (22 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang), Lê Thảo Nguyên (22 tuổi, ngụ TP.HCM), Phan Hoàng Ngọc (21 tuổi, ngụ tỉnh An Giang mỗi bị cáo ba năm tù treo.

Theo cáo trạng, ngày 26-12-2023, qua tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang kiểm tra phát hiện thu giữ của Mai Chin Su (16 tuổi) tổng cộng 21 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng và 19 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng và thu giữ của Nguyễn Hồng Sơn (bạn trai của Su) 02 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.

Su và Sơn khai nguồn gốc số tiền giả nêu trên do Su mua của Su thông qua mạng xã hội Facebook của Chí, tổng cộng 17,5 triệu đồng tiền giả với giá 5,2 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền giả, Su và Sơn thuê Phan Hoàng Ngọc điều khiển xe ô tô tải chở đi giao hàng hoá tại khu vực Núi Cấm để tiêu thụ tiền giả. Trên đường đi, Su trực tiếp và thông qua Ngọc sử dụng 2,2 triệu đồng tiền giả mua hàng hoá tại 05 địa điểm với giá trị thấp để nhận lại 1,78 triệu đồng tiền thừa.

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 29-12-2023, Chí điều khiển xe máy chở Nguyễn Thị Trà My (bạn gái của Chí) tiếp tục mang tiền giả về thị xã Tịnh Biên lưu hành thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang cùng 34,9 triệu đồng tiền giả.

Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 12-2023, thông qua mạng xã hội Facebook, Chí biết tài khoản "Bảo Hoàng" có bán tiền giả nên liên hệ hỏi mua tiền giả để tiêu thụ nhằm thu lợi, thì được tài khoản "Bảo Hoàng" cho tài khoản Telegram "Pham_Tu90" (do Nguyễn Minh Trung đăng ký sử dụng) để liên hệ mua tiền giả. Sau đó, từ ngày 21-12-2023 đến 29-12-2023, Chí đã liên hệ với tài khoản "Pham_Tu90" hỏi mua tiền giả 05 lần, tổng cộng 153 triệu đồng tiền giả, loại mệnh giá 500.000 đồng và 200.000 đồng, với giá 22 triệu đồng tiền thật. Tuy nhiên do không kiểm tra cụ thể số lượng nên số tiền giả Chí thực tế nhận được 146,7 triệu đồng tiền giả. Địa điểm giao, nhận tiền giả tại khu vực đường dẫn Cầu cao tốc Dầu Giây - Long Thành thuộc thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất và thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Sau khi mua tiền giả, Chí sử dụng tài khoản Facebook "Bá Khảo" tham gia vào nhóm "Mua Tiền Giả Uy Tín 100%" để chào bán tiền giả với tỉ lệ 1/3 (tức là 1 triệu đồng tiền thật mua được 3 triệu đồng tiền giả).

Với cách thức này Chí và My đã bán tổng cộng 50,7 triệu đồng tiền giả cho Mai Chin Su và các bị cáo Sơn, Lợi, Kim Hồng, Thoàn, Diễm Ngọc, Nguyên để tiêu thụ ở nhiều nơi.

Đối với Mai Chin Su (sinh ngày 22/4/2008), khi thực hiện hành vi lưu hành tiền giả chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã có văn bản đề nghị chính quyền địa phương nơi cư trú có biện pháp quản lý, xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Còn Tài khoản Facebook "Bảo Hoàng"; và tài khoản telegram "Pham_ Tu90"; do Phạm Minh Trung đăng ký và sử dụng, qua điều tra Trung không thừa nhận bán tiền giả cho Chí; ngoài lời khai của Chí không còn chứng cứ nào khác để chứng minh. Ngày 29-1, Trung bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố, tạm giam về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả trong vụ án khác. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang có công văn gửi Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Thuận để phối hợp điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.