Ăn loại trái cây này mỗi ngày sẽ giúp bạn sống lâu hơn

Quả việt quất giúp giảm nguy cơ mắc bệnh

Hầu hết các loại trái cây và rau quả là nguồn cung cấp polyphenol hiệu quả, chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và chống lại các gốc tự do có trong cơ thể.

Nghiên cứu kết luận rằng polyphenol có thể làm giảm căng thẳng và viêm nhiễm, do đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh.

Quả việt quất chứa nhiều chất chống oxy hóa được gọi là anthocyanins, có tác dụng giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường loại 2 và thậm chí là suy giảm thần kinh.

Nghiên cứu cho thấy uống trà đen giúp giảm nguy cơ chết sớm (PLO)- Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng chỉ cần 2 ly trà đen mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ chết sớm từ 9% đến 13%.

Quả việt quất giúp giảm cholesterol "xấu"

Ngoài lợi ích kể trên, quả việt quất còn có giúp giảm mức LDL cholesterol “xấu” trong máu.

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng cho thấy những người ăn nhiều việt quất có mức LDL cholesterol thấp hơn 27% chỉ trong 8 tuần, giảm nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa và các nguy cơ bệnh tim mạch khác.

Quả việt quất là một nguồn chất xơ tuyệt vời

Đa số các loại quả mọng là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào. Theo JAMA Network, tiêu thụ đầy đủ chất xơ thông qua việc ăn uống sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và tăng tuổi thọ vì chất xơ giúp ổn định lượng đường trong máu, giảm LDL cholesterol.

Một nghiên cứu thậm chí còn phát hiện ra rằng cứ tăng 8 gram chất xơ trong chế độ ăn uống sẽ giúp bạn giảm nguy cơ tử vong, mắc bệnh tim mạch, tiểu đường và ung thư đại trực tràng từ 5-27%.

Chất xơ cũng gây no, có nghĩa là nó giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị nên bổ sung ít nhất 25-30 gram chất xơ mỗi ngày để có sức khỏe tối ưu. Một ly việt quất chứa khoảng 4 gram chất xơ.

Quả việt quất cung cấp vitamin C

Một ly việt quất chứa khoảng 15% lượng vitamin C được khuyến nghị tiêu thụ mỗi ngày. Vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ chống lại các gốc tự do, đồng thời có lợi cho hệ thần kinh, miễn dịch, xương, sụn và máu của cơ thể.

Vì vậy, tại sao bạn không nhận lấy những lợi ích lâu dài của loại trái cây nhỏ bé này bằng cách kết hợp việt quất trong những món ăn hàng ngày, ví dụ như sinh tố việt quất, ngũ cốc…