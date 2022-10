An ninh thắt chặt tại phiên xử vụ xăng lậu 'khủng' trị giá 2.900 tỉ đồng

(PLO)- Hàng trăm cảnh sát được điều động đến phiên tòa để đảm bảo an ninh trong thời gian xét xử, những người đến đây cũng bị kiểm tra chặt chẽ.

Sáng 25-10, tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai (TP Biên Hòa), TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xử sơ thẩm vụ buôn lậu và nhận hối lộ đối với 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu xăng dầu trị giá 2.900 tỉ đồng.

Bị cáo Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh); Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) và 71 bị cáo bị TAND tỉnh Đồng Nai xét xử về tội buôn lậu.

Riêng bị cáo Ngô Văn Thụy bị cáo buộc khi làm cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, đã nhận hơn 800 triệu đồng từ Hữu và đồng phạm để làm ngơ cho đường dây tội phạm này.

Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên thuộc diện được Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo sớm đưa ra xét xử.

Thành phần HĐXX sơ thẩm gồm hai thẩm phán, ba hội thẩm nhân dân. Ngoài 74 bị cáo, vụ án còn có 53 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, 81 luật sư bào chữa và 43 người làm chứng.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Văn Thành. Phiên xử dự kiến kéo dài 45-60 ngày.

Để đảm bảo an ninh trong thời gian diễn ra phiên tòa, công an đã được bố trí rất chặt chẽ. Những người được tòa triệu tập và người có nghĩa vụ liên quan đều phải đeo thẻ, qua hai lần kiểm tra của lực lượng công an, đi qua máy soi chiếu...

Phóng viên báo đài truyền thông không được vào phòng xử án dự trực tiếp phiên tòa mà theo dõi qua màn hình tivi phía ngoài.

Ngay từ sớm, hàng chục cảnh sát chia làm nhiều khu vực giám sát an ninh phiên tòa.

8h30 phút, phiên tòa bắt đầu khai mạc. Chủ tọa Phiên tòa bắt đầu đọc lý lịch của các bị cáo.

Theo cáo trạng, tháng 9-2019, Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn cùng Phạm Hùng Cường (ngụ Hải Phòng), Phùng Danh Thoại (hàm Đại tá, Trưởng phòng xăng dầu Cục hậu cần – Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Trọng “dầu” (chưa rõ nhân thân lai lịch) cùng góp vốn để mua xăng lậu từ Singapore đưa về Việt Nam tiêu thụ và ăn chia tổng vốn là 53,4 tỷ đồng. Sau đó, Viễn đã giới thiệu chủ hàng ở Singapore cho Hữu trực tiếp thỏa thuận mua xăng lậu. Nhóm này thuê của Viễn hai tàu Tàu Pacific Ocean trọng tải 3.000 tấn và Tàu Western Sea có trọng tải 5.000 tấn chở xăng dầu từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ cho các đầu mối ở Đồng Nai, TP.HCM, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa... Cũng theo cáo trạng, bị can Ngô Văn Thụy – cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng Cục Hải quan đã “nhận quà” nhiều lần tổng số tiền khoảng 800 để bỏ qua, không bắt tàu của Tứ. Theo kết quả điều tra, từ tháng 3-2020 đến tháng 2-2021, Phan Thanh Hữu cùng các đồng bọn đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng gần 200 triệu lít xăng lậu, trị giá khoảng gần 2.900 tỉ đồng. Trong đó, đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỉ đồng, riêng Hữu hưởng hơn 105 tỉ đồng. Ngày 15-7, liên quan đến đường dây xăng dầu lậu này, Tòa án Quân sự Quân khu 7 đã tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ buôn lậu, nhận hối lộ, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

VŨ HỘI