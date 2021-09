Ngày 19-9, Công an TP.HCM cho biết, Tổ công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19 thuộc Công an quận 7 tại chân Cầu Him Lam, đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, Quận 7 vừa phát hiện thêm một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy.



Tổ công tác ở chốt kiểm soát phát hiện vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh KM

Theo đó, khoảng 22 giờ 32 phút ngày 18-9, Tổ công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19 gồm Trung úy Phan Nguyễn Thái Sơn, Thượng úy Lê Tùng Lâm, Trung úy Đào Mạnh Hùng và anh hai Dân quân tự vệ phường Tân Hưng, Quận 7 làm nhiệm vụ tại chốt.

Lúc này tổ công tác phát hiện một nam, một nữ trên tay xách theo một túi vải màu đen đi bộ từ hướng Quận 7 về huyện Bình Chánh có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện bên trong túi xách màu đen của người phụ nữ có chứa một gói nylon chứa tinh thể không màu nghi là ma túy, một một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Tân Hưng và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Quận 7 tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.



Tang vật bị công an phát hiện. Ảnh KM

Tại đây, hai người này khai tên Võ Ngọc Anh Thư (31 tuổi) và Trương Văn An (32 tuổi) cùng ngụ tại đường Lê Văn Lương (phường Tân Kiểng, Quận 7).



Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Thư khai nhận gói nylon chứa tinh thể không màu là ma túy đá, được mua từ một người không rõ lai lịch ở Quận 4 để sử dụng.

Riêng An khai rằng không biết Thư mang theo ma túy. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 7 đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an TP.HCM, trước đó ngày 14-9, cũng tại chốt này, lực lượng Công an cũng đã phát hiện, bắt giữ và khởi tố một đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.