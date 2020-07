1 phụ nữ mua 4 kg cần sa từ Campuchia về Việt Nam bán

Ngày 11-7, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết vừa bắt quả tang Nguyễn Thị Tuyết Nhung (50 tuổi, ngụ xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, An Giang) đang vận chuyển trái phép chất ma túy.



Nghi phạm Nguyễn Thị Tuyết Nhung. Ảnh: CACC

Thông tin ban đầu, chiều 9-7, Công an huyện An Phú phối hợp Tổ công tác phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Công an tỉnh và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện An Phú.

Khi đến khu vực ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tổ công tác phát hiện Nhung điều khiển xe máy có biểu hiện khả nghi nên yêu cầu dừng để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có một bọc nylon màu đen chứa 4 kg cần sa.



Số cần sa công an thu giữ được. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, Nhung khai số cần sa trên do Nhung qua Campuchia mua với giá 1,5 triệu đồng/kg rồi mang về Việt Nam bán lại để kiếm lời.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.