1 tiệm massage ở Đồng Nai vẫn hoạt động trong dịch COVID-19

Chiều 3-4, Công an phường Thống Nhất (TP Biên Hòa, Đồng Nai) phát hiện cơ sở Massage Bàng An vẫn mở cửa tiếp khách dù Thủ tướng Chính phủ cũng như UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo tạm dừng cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, trong đó có cơ sở massage để phòng chống dịch COVID-19.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện một nữ nhân viên đang massage cho một khách nam ở phòng lầu 1.

Làm việc bước đầu, quản lý và chủ cơ sở thừa nhận chưa chấp hành nghiêm túc quy định của nhà nước trong việc tạm thời đóng cửa cơ sở và ngừng tiếp khách để phòng chống dịch COVID-19.

Hiện vụ việc đang được công an lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Trước đó chiều 2-4, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã phát hiện cơ sở Massage Relax One tại phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa) đang hoạt động. Khi kiểm tra, công an đã phát hiện hai nữ nhân viên massage kích dục cho khách nam ngay tại cơ sở này.