2 nghi phạm nổ súng cướp tiệm vàng ở Hóc Môn bị bắt

Ngày 23-11, một nguồn tin cho biết Công an TP.HCM đã bắt được hai nghi phạm vụ nổ súng cướp tiệm vàng táo tợn ở huyện Hóc Môn ngày 15-11.



Theo đó, sau khi vụ cướp xảy ra Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đã phối hợp với Công an huyện Hóc Môn nhanh chóng điều tra, truy xét. Đến ngày 22-11, công an bắt giữ một trong hai nghi can. Tối cùng ngày, nghi can còn lại đến công an đầu thú.



Hai tên cướp có súng xông vào tiệm vàng trên đường Trần Văn Mười cướp tài sản đã bị bắt. (Ảnh cắt từ clip)

Như PLO đã đưa tin, chiều 15-11, hai nam thanh niên đi chiếc xe máy hiệu Sirius biển số 61L9-3735 vào cửa hàng kinh doanh vàng Thông Phương (số 65/1 Trần Văn Mười, ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn).

Cả hai để nguyên nón, khẩu trang đi vào bên trong, một người cầm búa đập tủ kính. Người còn lại rút súng từ lưng quần chĩa vào trong thị uy rồi bắn về phía chủ tiệm là anh Nguyễn Văn Thông (43 tuổi).

Tủ kính vỡ, thanh niên còn lại lấy nhiều khay vàng đổ vào trong chiếc túi xách.



Sau khi lấy đi một số lượng khá lớn vàng, cả hai tháo chạy. (Ảnh cắt từ clip)

Trong tiệm lúc này có hai người, nhưng đều không dám phản ứng. Riêng anh Thông thấy vậy nên bỏ chạy ra phía sau. Hai tên cướp lấy được tài sản nhanh chóng rời đi.

Đến 15 giờ 22, cả hai tháo chạy ra ngoài; một số người dân xung quanh cầm theo gậy gộc đuổi theo nhưng không kịp. Anh trai của chủ tiệm vàng cũng cầm chiếc xe đạp ném vào xe máy của hai tên cướp nhưng bị một tên chĩa súng đe dọa.

Cả hai tháo chạy vứt lại chiếc búa ở cửa ra vào của tiệm vàng.

Anh Thông cho biết số lượng vàng bị mất vào khoảng 6-7 lượng, trị giá khoảng hơn 200 triệu đồng.