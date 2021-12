Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang thụ lý điều tra vụ việc hai nhóm thanh thiếu niên từ TP Thủ Đức, TP.HCM sang TP Dĩ An hỗn chiến do mẫu thuẫn từ hai cô gái.



Nhóm thanh niên bị xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CA

Theo điều tra, Phan Thị Thu H (17 tuổi) xảy ra mâu thuẫn với Đào Thị Ái V (chưa rõ lai lịch) trên mạng xã hội Facebook. Sau đó H nhờ Hải "gà" (chưa rõ lai lịch) đứng ra giải quyết, Hải "gà" lại tiếp tục nhờ Bùi Minh Phúc giúp đỡ.

Tối 25-11, Phúc nhắn tin vào nhóm trên mạng để gom người giúp Hải. Cả nhóm cầm theo kiếm Nhật, dao tự chế… di chuyển đến phường Đông Hòa (TP Dĩ An).

Lúc này nhóm của Trần Thành Đạt (19 tuổi, quê Cà Mau) có khoảng 10 người nghe thông tin “siêu thị Big C có mấy đứa con gái đang cãi nhau, tập hợp thêm người đi” nên mang theo hung khí đến và rượt đuổi đánh nhau.

Chứng kiến vụ việc, anh Văn Bá Hoàng và anh Đinh Huỳnh Thiên Bảo (bảo vệ dân phố phường Đông Hòa) gọi điện báo lực lượng chức năng. Tuy nhiên anh Bảo cũng bị chém nhiều nhát gây thương tích phải đi cấp cứu.



Nhóm thanh niên tụ tập tại phường Linh Xuân bị công an bắt giữ. Ảnh: TS



Hung khí công an thu giữ từ nhóm hỗn chiến. Ảnh: TS

Sau khi xảy ra hỗn chiến, một nhóm đã rời đi, riêng nhóm của Đạt đến quán nước trên địa bàn phường Linh Xuân, TP Thủ Đức thì bị Công an phường Linh Xuân mời về trụ sở làm việc.

Tại đây công an còn thu giữ năm cây mã tấu, kiếm Nhật.

Bước đầu cả nhóm khai chỉ mới tụ tập để đi giải quyết mâu thuẫn với nhóm khác tại TP Dĩ An. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra công an xác định nhóm này đã xảy ra hỗn chiến nên bàn giao cho Công an TP Dĩ An xử lý.