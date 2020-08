3 mẹ con bán vé số bị cuốn vào gầm xe thương vong

Đến khuya 11-8, công an TP.Dĩ An (Bình Dương) đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và tiến hành bàn giao thi thể bé trai 2 tuổi cho gia đình lo hậu sự.



Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, tối cùng ngày xe đầu kéo 51D-165.30 lưu thông trên đường ĐT 743 hướng từ TP. Thuận An đi thị xã Tân Uyên.

Khi xe lưu thông đến đoạn ngã tư 550 (phường Dĩ An, TP.Dĩ An) thì xảy ra va chạm với xe đạp do chị Cao Thị Diễm Thúy (23 tuổi, quê Vĩnh Long) chở theo 2 người con trai (2 tuổi và 4 tuổi).

Cú va chạm mạnh khiến cả ba mẹ con bị cuốn vào gầm xe đầu kéo, chị Thúy và bé trai 4 tuổi may mắn thoát chết nhưng bị thương.

Riêng bé trai 2 tuổi tử vong tại chỗ. Thời điểm vụ tai nạn xảy ra, chị Thúy vẫn đang đi bán vé số, trong tay còn khoảng hơn 50 tấm vé số chưa bán hết.

Thấy hoàn cảnh thương tâm, nhiều người dân đã quyên góp tiền cho chị Thúy để lo hậu sự cho con.