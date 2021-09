Ngày 24-9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh vừa phát hiện 53 nam, nữ dương tính với chất ma tuý trong quán karaoke Luxury (thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên).



53 nam, nữ dương tính với chất ma tuý trong quán karaoke Luxury. Ảnh: CA

Lúc 22 giờ 50 phút ngày 23-9, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH tổ chức kiểm tra quá karaoke này. Tại thời điểm kiểm tra công an phát hiện 54 người đang tụ tập, hát hò trong bốn phòng của quán.

Tại các phòng hát, tổ công tác đã thu giữ ba đĩa sứ bên trong có chứa chất bột màu trắng; một túi ni lon chứa hai viên, một cục nén màu xanh nặng 0,6g nghi là ma tuý tổng hợp và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng chất ma tuý.

Tiến hành kiểm tra kho của quán, Công an phát hiện và thu giữ 122 viên nén màu xanh, tổng khối lượng 58,4g nghi là ma tuý tổng hợp.



Công an thu giữ tang vật tại quán karaoke Luxury. Ảnh: CA

Qua test nhanh, tổ công tác xác định 53/54 người dương tính với chất ma tuý.