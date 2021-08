Ngày 17-8, Công an TP Hội An (Quảng Nam) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý chín trường hợp tụ tập trong homestay sử dụng trái phép chất ma tuý.

Trước đó, ngày 12-8, Công an phường Tân An (TP Hội An) tiến hành kiểm tra hành chính homestay Xuân Phú (số 32 Lưu Trọng Lư) thì phát hiện tại một phòng có hai nữ, bảy nam đang tụ tập.

Nghi ngờ những người này đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma tuý, Công an tiến hành kiểm tra nhanh. Qua đó, công an xác định cả chín người đều dương tính với chất ma tuý.



Công an phát hiện chín người đang tụ tập trong homestay giữa dịch dương tính với chất ma tuý. Ảnh: CA

Đáng nói, chín nam, nữ này tập trung giữa lúc TP Hội An đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch COVID-19.

Qua điều tra, công an xác định căn phòng này do Thân Thị Tuyết Minh (18 tuổi, ngụ Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn) và Lê Ngọc Hân (21 tuổi, ngụ Châu Thành, Bến Tre) thuê ở dài hạn.