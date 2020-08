An Giang: Bắt 150 người tụ tập đánh bạc giữa đại dịch COVID-19

Ngày 2-8, Công an tỉnh An Giang vừa triệt phá điểm đánh bạc quy mô lớn, bắt 150 con bạc.

Theo công an tỉnh An Giang, vào trưa cùng ngày, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ, Bộ Công an tiến hành triệt phá một sới bạc quy mô lớn tại khu đất trống thuộc ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú.



150 người tụ tập đánh bạc giữa đại dịch COVID-19 bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Thấy công an, hàng trăm con bạc bỏ chạy tán loạn, lực lượng chức năng đã kịp bắt giữ 150 người. Công an thu giữ trên trên chiếu bạc, trong người các đối tượng và tại nhà đối Nguyễn Ngọc Thuận (người đứng ra tổ chức sới bạc) tổng số tiền trên 500 triệu, 05 xe ô tô, 71 xe máy các loại cùng nhiều tang vật khác.



Môt trong những tang vật phục vụ đánh bạc. Ảnh: Công an cung cấp



Tụ điểm đánh bạc do Nguyễn Ngọc Thuận đứng ra tổ chức. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, tụ điểm đánh bạc được tổ chức quy mô lớn, tinh vi, có người cảnh giới nhiều lớp. Các con bạc đến chơi được phục vụ thức ăn, nước uống tại chỗ.