Sáng ngày 29-12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa phối hợp với các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền lên đến 50 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 26-12, Phòng PA05 chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng kỹ thuật nghiệp vụ, Công an huyện Nông Sơn (thuộc Công an tỉnh Quảng Nam) bắt giữ 13 người liên quan đến đường dây đánh bạc nói trên.



Công an đọc lệnh bắt đối với Nguyễn Hồ Hát. Ảnh: CA

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Hồ Hát (41 tuổi, ngụ thôn Phước Bình, xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn) đã nhận tài khoản cá độ bóng đá từ Trần Vũ Tuấn (30 tuổi, ngụ xã Bình Lâm, Hiệp Đức, Quảng Nam) về giao lại Kiều Phúc Nhân (36 tuổi, ngụ thôn Trung Phước 1, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn) để tổ chức cho nhiều “con bạc” trên địa bàn huyện Nông Sơn tham gia.

Ngoài ra, Tuấn cùng với Nguyễn Văn Luyện (33 tuổi, ngụ xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) còn tổ chức cho Đặng Ngọc Cường (43 tuổi, ngụ xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức), Đặng Văn Đường (26 tuổi, ngụ xã Bình Minh, huyện Thăng Bình), Trương Đức Khánh (42 tuổi, ngụ xã Quế Trung, Nông Sơn) đánh bạc.

Khám xét nơi ở những người này, Công an thu giữ một máy tính bảng, 21 điện thoại, một ô tô, 62 triệu tiền mặt, hơn 1.000 trang tài liệu thể hiện số tiền đánh bạc gần 50 tỉ đồng và nhiều tang vật liên quan.



Những người trong đường dây đánh bạc vừa bị Phòng PA05 Công an tỉnh Quảng Nam triệt phá. Ảnh: CA

Sau khi khám phá nhanh, Phòng PA05 và các đơn vị đã bàn giao cho Công an huyện Nông Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.