Bắt 2 người hack facebook để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ

Ngày 19-3, Công an TP Huế, Thừa Thiên - Huế vừa phá thành công chuyên án mang bí số 321L bắt giữ Nguyễn Minh Vũ (31 tuổi) và Hoàng Thanh Sang (21 tuổi) cùng trú tại tỉnh Quảng Trị, có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.



Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an Thừa Thiên - Huế khen thưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an TP Huế. Ảnh: ND

Trước đó, Công an TP Huế tiếp nhận nhiều đơn thư của bị hại trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet bằng hình thức hack tài khoản mạng xã hội, giả danh người thân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 8-3, Công an TP Huế phối hợp với phòng nghiệp vụ PA06 và PA05 Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ Nguyễn Minh Vũ trong lúc Vũ xuất hiện tại Huế. Ngày 12-3, Tổ công tác của chuyên án bắt giữ Hoàng Thanh Sang tại một nhà nghỉ trên địa bàn TP Đà Nẵng