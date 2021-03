Khởi tố nữ chủ hụi lừa đảo, chiếm đoạt gần 17 tỉ đồng

Ngày 3-3, Công an tỉnh Bến Tre cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Thúy (49 tuổi, ngụ ấp Ao Vuông, xã Phú Long, huyện Bình Đại) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Cơ quan điều tra đọc quyết định khởi tố bị can. Ảnh: N.Đ

Theo điều tra ban đầu, Thúy làm chủ dây hụi từ năm 2001, đến ngày 3-4-2019 Thúy tuyên bố vỡ hụi, sau đó bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Tại thời điểm vỡ hụi, Thúy đang làm chủ 32 dây hụi, có 166 người tham gia, số tiền dây hụi từ 1 triệu đến 10 triệu đồng, hình thức các dây hụi tháng có lời.

Lợi dụng việc làm chủ các dây hụi và sự tin tưởng của hụi viên, Thúy đã thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt của hụi viên gần 17 tỉ đồng.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý bị can theo quy định của pháp luật.