Bắt cô gái mang thuê 3 kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

Ngày 3-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Đỗ Như Ý (28 tuổi, ngụ Cà Mau) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.



Đỗ Như Ý tại cơ quan công an. Ảnh:CACC

Theo công an, khoảng 04 giờ ngày 2-6, Công an huyện An Phú (An Giang) phát hiện tại ấp An Khánh, xã Khánh An có nhóm người đi xe ôm nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam nên kiểm tra.



Số ma túy công an thu giữ được. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra, công an phát hiện trong balo của Ý có ba gói trà màu xanh, bên trong có chứa tinh thể màu trắng trọng lượng khoảng 3 kg ma túy đá và 40 bọc nylon bên trong chứa 2.980 viên nén nhiều màu.

Tại cơ quan công an, Ý khai nhận vận chuyển ma túy thuê từ Campuchia về TP.HCM với giá 500 USD.

Hiện vụ việc được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy điều tra làm rõ.