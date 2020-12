Bắt đường dây giả danh công an chiếm đoạt tài sản

Ngày 9-12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam năm bị can trong đường dây giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát gọi điện đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, năm bị can gồm Lê Ngọc Quyền (24 tuổi), Đặng Thành Toại (25 tuổi), Hoàng Minh Tài (27 tuổi), Nguyễn Tấn Thắng (25 tuổi) và Nguyễn Văn Rô (28 tuổi, cùng ngụ thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk).

Theo cơ quan điều tra, ban đầu, các bị can thu gom giấy chứng minh nhân dân, mở nhiều tài khoản ngân hàng rồi đăng ký dịch vụ internet banking.

Sau đó, các bị can cung cấp cho nhóm người Đài Loan, cấu kết với nhóm người Việt Nam đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài chuyển sang mua tiền ảo, hoặc tiền nhân dân tệ để chiếm đoạt.



Công an làm việc với một trong các bị can. Ảnh: CA

Nhóm này lừa đảo, chiếm đoạt bằng cách gọi điện, giả danh là cán bộ công an, viện kiểm sát điều tra vụ việc liên quan đến ma tuý, rửa tiền… có liên quan đến bị hại.

Các bị can yêu cầu bị hại chuyển tiền, gửi tiền vào tài khoản và làm theo hướng dẫn để được giảm tội hoặc bảo lãnh. Bằng thủ đoạn này, nhiều người hoảng sợ đã làm theo.

Nhiều vụ lừa đảo thực hiện trót lọt, nhóm này đã chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.