Bắt giam tài xế ô tô hất văng CSGT lên nắp capô

Ngày 4-8, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an huyện Đại Từ mới đây đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Dương Trường Giang (26 tuổi, trú tại địa bàn) về tội chống người thi hành công vụ.



Giang được xác định là tài xế ô tô đã hất văng một chiến sĩ CSGT khi bị ra hiệu lệnh dừng xe xảy ra cách đây ít ngày.



Tài xế Dương Trường Giang cùng chiếc ô tô tại cơ quan công an. (Ảnh do Công an tỉnh Thái Nguyên cung cấp)

Cụ thể, vào ngày 18-7 vừa qua, trong lúc làm nhiệm vụ tại tỉnh lộ 270 (đoạn qua xã Tân Thái, huyện Đại Từ), tổ CSGT Công an huyện Đại Từ ra tín hiệu dừng ô tô 30F-194.69. Lúc này, tài xế là Dương Trường Giang xuống xe nhưng lại quanh co, không chịu hợp tác với lực lượng chức năng.

Sau đó Giang lên xe, bất ngờ nổ máy tông thẳng vào Thượng úy Toàn Việt Cường - cán bộ tổ công tác, hất vị CSGT lên nắp capô. Hậu quả khiến Thượng úy Cường ngã văng xuống đất đa chấn thương vùng đầu và cơ thể. Về phía mình, Giang điều khiển xe bỏ chạy theo hướng TP Thái Nguyên.



Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Đại Từ nhanh chóng tổ chức lực lượng truy bắt Dương Trường Giang. Đến tối 19-7, tài xế bị bắt khi đang ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Theo cơ quan công an, Giang từng có một tiền án và một tiền sự.