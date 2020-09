Bắt giữ 'cặp đôi' thực hiện nhiều vụ cướp ở TP Vinh

Ngày 1-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Phan Văn Tài (36 tuổi, trú tại khối 9, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) để điều tra hành vi cướp tài sản.



Phan Văn Tài bị khống chế, bắt giữ. Ảnh: CA.

Còn bà Nguyễn Thị Kim Hoa (52 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh) đang nằm viện điều trị vết thương dưới sự giám sát của công an.

Trước đó, đêm 24-8, Tài chở bà Hoa đi trên xe máy và cướp điện thoại của một thiếu nữ đi xe đạp điện trên đoạn đường Trần Phú (TP Vinh). Nghe tiếng tri hô, tổ công tác Công an TP Vinh rượt đuổi theo xe máy của Tài. Tuy nhiên Tài điều khiển xe chạy qua nhiều tuyến đường rồi chạy vào đường ngược chiều. Một số người dân thấy công an truy đuổi cướp cũng tham gia và dùng gạch đá ném vào người khiến bà Hoa ngồi sau bị thương.

Khi cả hai chạy vào đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP Vinh) thì họ bị công an bắt giữ. Lúc này, Công an TP Vinh phát hiện bà Hoa bị thương ở vùng mặt nên đã đưa bà đến bệnh viện điều trị vết thương.

Tại cơ quan công an, Tài khai từ tháng 7-2020 cho đến khi bị bắt giữ đã cướp thành công năm vụ trên địa bàn TP Vinh. Trong đó, Tài chủ yếu cướp được điện thoại iPhone, Samsung, Oppo. Như đêm 6-7, Tài cướp điện thoại và bên trong túi đựng điện thoại có 11 triệu đồng. Đêm 10-7, Tài cướp của một thiếu niên hai điện thoại trị giá khoảng 10 triệu đồng và đêm 23-8, cướp điện thoại của một phụ nữ đi đường.

Tài có tiền án về tội cướp tài sản và một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý, vừa mới ra tù.