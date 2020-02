Bắt người chồng chích điện vào cổ vợ vì không đưa tiền trả nợ

Ngày 4-2, theo tin từ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, công an đã tạm giữ Nguyễn Văn Đồng (58 tuổi, ngụ thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) để điều tra về hành vi giết vợ mình là bà LTN (52 tuổi) bằng dụng cụ chích điện tự chế.





Hiện trường vụ án. Ảnh: CTV

Vào sáng 3-2, người thân phát hiện bà N. tử vong trên giường ngủ. Vùng cổ bà N. có vết cháy nghi do điện nên báo công an điều tra. Xác định bà N. tử vong do điện giật, công an đã mời ông Đồng làm việc.

Ông Đồng khai nợ nần do cờ bạc, bị đòi nên nói vợ lấy tiền trả nhưng bà N. không đồng ý. Bà N. còn nói sẽ ra ngoài tìm mua nơi khác để ở khiến ông Đồng bực tức, nghĩ vợ mình có tiền nhưng không trả nợ thay.

Khoảng 1 giờ sáng 3-2, ông Đồng ra phía chuồng gà lấy dụng cụ chích điện tự chế cắm vào ổ điện phía ngoài phòng ngủ của vợ (lúc này con gái ông Đồng ngủ ở phòng khác - PV).

Ông Đồng đi vào phòng ngủ nói chuyện tiền bạc rồi cả hai cãi nhau. Bà N. quả quyết không đưa tiền rồi quay lưng ngủ tiếp.

Ông Đồng giơ dụng cụ chích điện ra đe dọa, vẫn không được vợ đồng ý, ông bực tức gí dụng cụ và bấm phóng điện nhiều lần vào người bà N.

Gây án xong ông Đồng kéo chăn lên người nạn nhân rồi ra võng nằm ngủ.