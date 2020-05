Bắt nhóm ném bom xăng làm 4 người ở Đồng Nai bị thương

Ngày 13-5, Đại tá Cao Hữu Nguyên, Trưởng Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), cho biết công an đã bắt chín nghi can tham gia vụ ném bom xăng vào phòng trọ ở xã Long Thọ.



Hiện trường vụ án.

Nhóm nghi can bị bắt gồm: Hứa Văn Chạp (32 tuổi, quê Cà Mau), Đặng Tấn Dương (17 tuổi, quê Đồng Tháp), Huỳnh Thanh Danh, Vũ Văn Luân (cùng 20 tuổi, quê An Giang), Đoàn Văn Huy (24 tuổi), Nguyễn Hoài Phương (18 tuổi, cùng quê Đồng Tháp), Trần Văn Thành (19 tuổi, quê Hậu Giang), Nguyễn Văn Quốc Giang (18 tuổi, quê Vĩnh Long) và Nguyễn Văn Phúc (16 tuổi, quê Đồng Tháp).

Trong số các nghi can trên đến nay cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ bảy nghi can và cho gia đình bảo lãnh hai nghi can để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 3-5, nhóm của Chạp tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ của ông Võ Văn Hải (58 tuổi, thuê trọ tại ấp 1, xã Long Thọ).

Trong lúc ăn nhậu, giữa các đối tượng trong nhóm này có xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát. Tuy nhiên, lúc này một số người trong khu trọ ngăn cản nên bỏ về.



Nghi can Hứa Văn Chạp. Ảnh: CAĐN

Sau đó ít phút, Chạp đã kéo thêm nhiều thanh niên mang theo bom xăng và hung khí đến phòng trọ của ông Hải để tiếp tục gây sự.

Tại đây, nhóm này ném bom xăng vào phòng ông Hải gây cháy nhiều đồ đạc và làm bị thương bốn người có mặt trong phòng, trong đó có một cháu nhỏ năm tuổi.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý nhóm này.