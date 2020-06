Bắt nhóm tổ chức cho 15 người vượt biên

Ngày 30-6, Công an tỉnh An Giang đã có quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam Đỗ Văn Quên (34 tuổi) và Vann Nath (Linh, 37 tuổi, cùng ngụ Vương quốc Campuchia) về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.



Bị can Vann Nath. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu, hơn 19 giờ tối 18-6, Công an huyện An Phú phối hợp cùng Công an xã Khánh An phát hiện Quên và Vann Nath đi võ lãi từ Campuchia sang khu vực ấp An Hòa, xã Khánh An rước Đặng Thị Thu Thảo, Huỳnh Thị Ngọc Anh và Seng Sóc Ny Vi Sa để đưa sang Campuchia.

Khi cả nhóm chuẩn bị sang Campuchia thì công an áp sát. Thấy vậy, Nath và Thảo nhảy xuống sông rồi mất hút.

Đến khuya cùng ngày, công an phát hiện Thảo trốn trong nhà dân, còn Nath thì tới 26-6 ra đầu thú.

Quên và Nath khai nhận từ đầu tháng 6-2020 đến khi bị bắt đã tổ chức đưa 15 người từ Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia với giá từ 250.000-300.000 đồng/người.



Bị can Đỗ Văn Quên. Ảnh:Công an cung cấp

Ngoài khởi tố Quên cùng Vann Nath, công an xử phạt hành chính Ngọc Anh, Thảo và Sa về hành vi xuất cảnh trái phép.