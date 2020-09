Bắt tạm giam người đánh vợ cũ dã man bằng cây

Ngày 30-9, Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho hay Cơ quan CSĐT Công an TP đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Văn Hùng (62 tuổi, ngụ thôn Triều Đông, xã Tân Minh, huyện Thường Tín, Hà Nội, tạm trú phường 4, TP Tuy Hòa).

Ông Hùng bị khởi tố điều tra tội cố ý gây thương tích. Các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đã được VKSND TP Tuy Hòa phê chuẩn.



Vũ Văn Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 22-9, Vũ Văn Hùng chạy xe máy đến nhà vợ cũ là bà Nguyễn Thị Q. (62 tuổi, ngụ phường 4, TP Tuy Hòa) để nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Hùng cầm cây gỗ đánh vào vùng đầu, người bà Q., gây thương tích 32%. Công an TP Tuy Hòa nhận định đây là vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, đối tượng gây án có tính chất côn đồ, dã man.



Theo người thân của bà Q., chỉ vì mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày, Hùng đã dùng cây đánh đập bà Q. rất dã man, bất chấp sự căn ngăn của một số người.

Vụ việc đã được camera an ninh trong nhà bà Q. ghi lại. Hình ảnh trong clip cho thấy một người đàn ông cầm cây dài đánh, đập liên tiếp vào 1 phụ nữ đang bị ngã quỵ dưới nền nhà.

Khi clip này được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook, nhiều người bày tỏ phẫn nộ, đề nghị xử lý nghiêm người đàn ông trên.