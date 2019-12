Bắt tạm giam phóng viên tống tiền nhiều chủ lò than

Ngày 14-12-2019, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa ra quyết định bắt tạm giam 3 tháng đối với Nhâm Tiến Dũng (49 tuổi, quê Thái Nguyên) Trịnh Thị Hoài (28 tuổi, quê Nghệ An) về tội cưỡng đoạt tài sản. Dũng là phóng viên còn Hoài là cộng tác viên của Tạp chí Môi trường và xã hội.



Nhâm Tiến Dũng và Trịnh Thị Hoài

Theo công an, trưa 23-11, Dũng cùng Hoài đến cơ sở sản xuất than tại huyện Chư Pah. Do không gặp được chủ lò than là chị T., Dũng đã dùng máy điện thoại di động liên hệ với chị, xưng là phóng viên báo Môi trường. Dũng nói rằng lò than của chị này gây ô nhiễm môi trường rồi uy hiếp chị T. phải đưa tiền, nếu không sẽ viết bài phản ánh lên báo để cho các cơ quan chức năng biết. Chị T. đồng ý đưa cho Dũng 1 triệu đồng.

Đến chiều cùng ngày, Dũng và Hoài tiếp tục đến lò sản xuất than củi tại xã Ia Yok, huyện Ia Grai của anh T. và dùng cách gọi điện tương tự. Sáng hôm sau, tại một quán cà phê, khi Hoài, Dũng đang nhận số tiền 5 triệu đồng của T. thì bị công an bắt quả tang.

Mở rộng điều tra, Công an xác định bằng thủ đoạn như trên, Dũng và Hoài đã cưỡng đoạt tài sản của 6 chủ lò than khác tại huyện Chư Sê và huyện Chư Prông với tổng số tiền là 18,3 triệu đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các cá nhân, tổ chức bị Dũng và Hoài cưỡng đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự thì hãy liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai để trình báo hoặc gặp Điều tra viên Hồ Ngọc Thuận theo số điện thoại 0935.783.279.