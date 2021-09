Chiều 10-9, một lãnh đạo UBND phường Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một học sinh bị điện giật tử vong khi đang học trực tuyến.





Hiện trường vụ việc. Ảnh: NDCC

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 sáng cùng ngày. Nạn nhân được xác định là bé trai HHD (9 tuổi, nhà ở ngõ 475 Nguyễn Trãi, phường Hạ Đình).

Theo lãnh đạo phường, thời điểm xảy ra vụ việc, bé D. đang học trực tuyến. Khi cha của bé đi ra ngoài có việc, bé ngồi một mình, lấy một vật dụng chọc vào ổ điện dẫn tới bị điện giật.

Cha của bé vào phòng phát hiện sự việc, ngay lập tức đưa đi cấp cứu nhưng bé đã tử vong.

Sự việc đang được Công an quận Thanh Xuân phối hợp cùng các đơn vị liên quan làm rõ.