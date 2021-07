Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã bắt giữ Phạm Văn Ngọc (SN 1991, trú phường Đa Phúc, quận Dương Kinh) do đã có hành vi dùng CMND giả để mở tài khoản tại ngân hàng.

Trước đó, ngày 2-7, một thanh niên cao gầy chừng 30 tuổi sử dụng CMND số 2538110... (do Công an tỉnh Lâm Đồng) mang tên Hoàng Tiến Ph. tới Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) Trần Nguyên Hãn mở tài khoản.



Phạm Văn Ngọc bị bắt giữ vì sử dụng CMND giả để mở tài khoản ngân hàng. Ảnh: HH

Sau khi tiếp nhận thông tin, nhân viên ngân hàng phát hiện ảnh của người yêu cầu mở tài khoản giống với ảnh trên thông tin cảnh báo của ngân hàng về người sử dụng CMND giả mở tài khoản.



Nhân viên ngân hàng nghi ngờ CMND sử dụng mở tài khoản là giả nên đã thông báo cho Công an quận Lê Chân để xác minh làm rõ. Công an quận Lê Chân đã yêu cầu thanh niên mở tài khoản về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, người này khai nhận tên thật là Phạm Văn Ngọc, (SN 1991, trú phường Đa Phúc, quận Dương Kinh). Kiểm tra trên người Ngọc, công an còn phát hiện thêm một CMND số 0748819... mang tên Lê Văn Q. do Công an tỉnh Hà Giang cấp (dán ảnh và dấu vân tay của Ngọc) cùng một số thẻ ngân hàng khác.

Bước đầu, Ngọc khai nhận đã liên hệ qua mạng xã hội Facebook mua hai CMND giả nêu trên để mở các tài khoản ngân hàng nhằm mục đích để lấy tiền chuyển khuyến mại của ứng dụng ví Momo hoặc bán thẻ ngân hàng cho người khác.