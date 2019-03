Bị can truy nã bị bắt khi làm thủ tục xuất cảnh

Chiều 12-3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ được bị can Nguyễn Văn Tư (SN 1987, trú huyện Yên Thế, Bắc Giang).



Bị can Nguyễn Văn Tư.

Trước đó, khoảng sáng 9-3, Tư đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia. Cán bộ ở đây phát hiện Tư là người bị cấm xuất cảnh nên đã giữ lại.

Qua điều tra, Tư khai nhận, ngày 18-9-2018, Tư điều khiển xe ô tô vận chuyển pháo từ tỉnh Cao Bằng về Bắc Giang. Khi xe đang lưu thông trên đường thì bị Công an TP. Bắc Kạn phát hiện, bắt giữ. Khi thụ lý xong hồ sơ, Tư được người nhà bảo lãnh tại ngoại với lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tuy nhiên, Tư đã bỏ trốn khỏi địa phương. Khi biết mình bị truy nã, Tư đã trốn vào tỉnh Đăk Lăk xin chạy xe thuê. Sáng 9-3, Tư từ Đăk Lăk bắt xe sang Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh để xuất cảnh sang Campuchia thì bị phát hiện. Qua liên hệ với Công an tỉnh Bắc Giang được biết, Tư đang bị truy nã theo quyết định truy nã bị can số 02 ngày 20-2-2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vì hành vi buôn bán hàng cấm.

Hiện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đang điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ để bàn giao đối tượng Tư cho Công an huyện Đức Cơ tiếp tục xử lý theo qui định.