Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự ông Nguyễn Văn Tấu (82 tuổi, ngụ xã Phú Lâm, huyện Phú Tân, An Giang) để điều tra về tội giết người.

Thông tin ban đầu, vào chiều 12-8, ông ĐVD (60 tuổi, con rể ông T.) xảy ra mâu thuẫn với vợ nên bỏ ra phía sau nhà nhậu.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, ông D. gọi điện kêu vợ lấy 2 tấm ảnh 3x4 để làm hồ sơ xin việc nhưng vợ không thực hiện nên D. dọa nạt. Sợ bị chồng đánh, người vợ chạy qua nhà hàng xóm lánh nạn.

Đến khoảng 23 giờ, ông D. vào nhà đập cửa, dọa giết vợ và ông Tấu.

Thấy con rể hung hăng, ông Tấu cầm búa thủ sẵn trong nhà. Khi D. cắt cửa thiếc đi vào nhà thì ông Tấu dùng búa tấn công làm ông D. tử vong. Sau khi gây án, ông Tấu đi đến cơ quan Công an đầu thú.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.