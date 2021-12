Ngày 30-12, đại tá Trịnh Ngọc Quyên-giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã yêu cầu phía Công an TP Thủ Dầu Một báo cáo vụ việc lộn xộn trước cổng TAND TP Thủ Dầu Một khi phiên tòa liên quan bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng Lò vôi) đang diễn ra.







Nhóm Youtuber vây đánh người ngay trước mặt lực lượng công an. Ảnh: 1 YOUTUBE

Cũng theo đại tá Quyên, sau khi công an TP Thủ Dầu Một báo cáo cụ thể sẽ có hướng xử lý.

Trong sáng 30-12, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bình Dương cũng có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Dương đề nghị xác minh, xử lý vi phạm quyền tác nghiệp của nhà báo.

Theo công văn này, Hội Nhà báo nêu rõ việc một số phóng viên, nhà báo bị xúc phạm danh dự, đe dọa hành hung, cản trở hoạt động tác nghiệp trước khu vực cổng của TAND TP Thủ Dầu Một vào chiều 29-12.

Hội nhà báo đề nghị UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành xác minh thông tin, xử lý hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) để đảm bảo hoạt động tác nghiệp của phóng viên, nhà báo, bảo vệ danh dự, an toàn sức khỏe, tính mạng của nhà báo trong hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, vào chiều 29-12 trong khi phiên xử diễn ra, hàng trăm người dân tập trung trước cổng tòa án, đa số là Youtuber. Bất chấp dịch bệnh COVID-19 những người này vẫn tập trung để livestream reo hò ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng.

Thời điểm này, một số phóng viên các cơ quan báo chí có mặt để đưa tin thì bị nhóm youtuber có hành vi gây hấn, tấn công nhục mạ. Đã có ít nhất 3 phóng viên bị nhóm người này bủa vây, tấn công bằng những lời lẽ thô tục.

Một số người dân có lời nói không ủng hộ bà Hằng thì ngày lập tức bị nhóm Youtuber vây lại chửi rủa, nhục mạ. Manh động hơn, một số người trong đó có cả phụ nữ đánh tới tấp vào một người đàn ông được cho là có lời nói không ủng hộ bà Hằng. Nhóm người vây kín người đàn ông đánh liên tiếp vào mặt và yêu cầu người này xin lỗi bà Hằng và mọi người.

Thời điểm này có rất động lực lượng công an có mặt tại khu vực này để bảo vệ ANTT nhưng nhóm người vẫn đánh người ngay trước mặt công an. Lực lượng công an chỉ can ngăn chứ không có hành động gì khác.