Bình Dương: Người đàn ông 79 tuổi gục chết giữa nhà

Ngày 12-5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang phối hợp với Công an thị xã Thuận An điều tra truy bắt thủ phạm trong nghi án giết người cướp tài sản xảy ra tại phường Bình Hòa (thị xã Thuận An).



Rất nhiều người tập trung theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án nghiêm trọng.

Trước đó, chiều ngày 11-5, một số người dân phát hiện ông Nguyễn Văn T. (79 tuổi) nằm chết trên vũng máu giữa nhà, tại đường Bình Hòa 20 (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An). Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc.

Tại hiện trường, trên người ông T. có nhiều vết thương, nhiều vết máu dưới nền nhà. Một số tài sản cùng một sợ dây chuyền đeo trên người nạn nhân đã biến mất.

Hiện tại lực lượng công an đang truy tìm hung thủ gây án.