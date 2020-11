Bộ Công an đề nghị truy tố 10 bị can Đại học Đông Đô

Tạm đình chỉ do bị can bỏ trốn Bị can Trần Khắc Hùng (chủ tịch HĐQT Trường Đại học Đông Đô) được xác định có vai trò chủ mưu. Tuy nhiên, do bị can này bỏ trốn nên cơ quan ANĐT Bộ Công an đã tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Trước đó, tháng 8-2019, cơ quan ANĐT Bộ Công an phát lệnh truy nã bị can Hùng. Bộ Công an cũng kêu gọi bị can ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.