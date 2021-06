Ngày 3-6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục lấy lời khai, điều tra với Hoàng Duy Tiến cùng với bốn đồng phạm về tội buôn lậu.



Bị can Tiến trước khi bị bắt là cán bộ Đội 7, Đội phụ trách tội phạm về buôn lậu thuộc Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03 - Công an TP.HCM).

Tiến bị bắt vì đã có hành vi nhập hàng cũ quá hạn về Việt Nam. Số hàng cũ này là đều là hàng cấm nhập.

Trước đó, tối 2-6, công an kiểm tra bắt quả tang sáu container chứa hàng cũ đã qua sử dụng là hàng cấm nhập tại kho hàng ở Cảng Cát Lái.

Vào cuộc điều tra, công an xác định, sáu container hàng được xác định do một công ty nhập về trái quy định. Bị can Tiến có liên quan trực tiếp đến công ty này.

Ban đầu xác định, Tiến đã lập ra nhiều công ty cho người khác đứng tên để buôn lậu hàng hóa.

Trước đó, xác nhận với PLO, một nguồn tin từ VKS TP.HCM cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố, lệnh bắt, khám xét nơi ở đối với Hoàng Duy Tiến, cán bộ phụ trách chống buôn lậu, Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM và bốn đồng phạm về tội buôn lậu.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thực hiện các quyết định, lệnh trên.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.