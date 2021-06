Khoảng 2 giờ 40 phút sáng ngày 23-6, anh NDD (21 tsuổi, quê Bình Phước, ngụ quận 12) là nhân viên làm việc tại cửa hàng tiện lợi trên đường Đông Hưng Thuận 02 (phường Tân Hưng Thuận, quận 12) thì có nam thanh niên đi vào.

Liên tục xảy ra cướp lúc sáng sớm

Người này lấy một chai nước suối và một hộp sữa rồi quay lại quầy tính tiền hỏi anh D. hỏi mua card điện thoại trị giá 500 ngàn đồng.



Cửa hàng tiện lợi thời điểm xảy ra vụ cướp không có bảo vệ, bên trong chỉ có một nhân viên làm "part time". Ảnh: NT

Trong lúc nhân viên cửa hàng chuẩn bị giấy để in card thì bất ngờ nam thanh niên rút ra khẩu súng bắn đạn bi màu đen dí vào đầu anh D. rồi gằn giọng “Có 1 triệu không, mày đưa một triệu đây”.

Nhân viên hoảng sợ không dán phản kháng. Trong khi đó, tên cướp vẫn lăm lăm khẩu súng đồng thời lấy xấp tiền có mệnh giá hơn 1,7 triệu đồng ở hộc rồi thản nhiên rời đi.

Theo một nhân viên ở cửa hàng, D. mới vào làm việc vào ca đêm khoảng một tháng nay, thời điểm rạng sáng cửa hàng không có bảo vệ.

Trước đó, lúc 2 giờ 44 phút ngày 20-6, chị NHL (35 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi) đang đứng nói chuyện cùng bà HL trước cửa nhà đồng thời là tiệm tạp hóa trên TL15 (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM) thì bất ngờ có nhóm thanh niên điều khiển hai xe gắn máy Vario chạy tới.



Trong khi đó, nhóm cướp hai lần nhắm vào cửa hàng tạp hóa trên đường Tỉnh lộ 15, huyện Củ Chi cũng vì nơi này vắng vẻ lúc rạng sáng, không có bảo vệ. Ảnh chụp từ clip

Nam thanh niên ngồi sau xe Vario màu đen lao nhanh vào nhà sử dụng dụng cụ chích điện và bình xịt hơi cay tấn công khiến chị L. tháo chạy vào nhà.

Đúng lúc đó, một người phụ nữ đi cùng tên cướp tay cầm túi nilon lao vào khu vực để tiền, điện thoại của cửa hàng để lấy tài sản. Một nam thanh niên điều khiển xe Vario đứng bên ngoài yêu cầu bà HL đi chỗ khác rồi cùng xông vào nhà, tấn công nạn nhân cùng đồng bọn cướp tài sản.



Tiệm tạp hóa nơi xảy ra hai vụ cướp liên tiếp. Ảnh: NT

Điều đáng nói, trước đó, rạng sáng 7-6, chị L. cũng ngồi bán hàng trước địa chỉ trên thì bị nhóm cướp nói trên xông tới dùng hung khí khống chế, cướp đi chiếc điện thoại iPhone. Nạn nhân cũng đã trình báo công an.

Công an đã nhiều lần cảnh báo

Ngày 28-6, Công an quận 12, TP.HCM tạm giữ hình sự Lý Ngọc Kiều Phương (21 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Phương chính là người đã dùng súng bắn bi cướp tài sản ở cửa hàng tiện lợi trên đường ĐHT 02.



Phương - nam thanh niên cướp cửa hàng tiện lợi 24h khai nhận mua khẩu súng bắn bi với giá 1 triệu đồng rồi đi cướp tài sản mua ma túy và chi xài. Ảnh CA

Phương khai vào rạng sáng 23-6, khi đang ở khách sạn trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp thì nảy sinh ý định cướp tài sản.

Nam thanh niên cất giấu khẩu súng bắn đạn bi trong người rồi bắt xe từ quận Gò Vấp sang phường Tân Hưng Thuận (quận 12) tìm một người bạn mượn tiền.

Tuy nhiên, đến nơi Phương không mượn được bạn. Lúc này tài xế xe ôm chờ quá lâu nên đã đi, tiền hết nên Phương đi bộ lòng vòng khu vực tìm cửa hàng sơ hở để cướp.



Khẩu súng bắn bi mà Phương sử dụng để cướp tài sản. Ảnh CA

Khi đến cửa hàng tiện lợi 24h trên đường ĐHT 02, Phương quan sát, phát hiện khu vực vắng vẻ, không có bảo vệ, bên trong chỉ có một người nhân viên nên tính cách cướp tài sản.

Theo một cán bộ điều tra Công an quận 12, chính những yếu tố như khu vực vắng vẻ, không có bảo vệ, bên trong chỉ có một, thậm chí là hai nhân viên đi nữa cũng là những điều kiện để kẻ gian nảy sinh ý định phạm tội.

“Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo người dân, đặc biệt là các hộ buôn bán, cửa hàng tiện lợi 24h có biện pháp thuê mướn bảo vệ, đảm bảo an ninh. Tuy nhiên, nhiều đơn vị, cá nhân vẫn còn lơ là, thiếu cảnh giác nên phòng ngừa yếu, tạo điều kiện cho tội phạm thực hiện ý đồ. Đây là một bài học cảnh tỉnh với người dân” – người này nói.



Nhóm cướp hai lần gây án tại tiệm tạp hóa sau đó đã bị Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM bắt. Ảnh CA

Tương tự đối với hai vụ cướp tài sản xảy ra tại tiệm tạp hóa trong vòng 13 ngày trên địa bàn huyện Củ Chi, TP.HCM. Đến ngày 22-6, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM bắt được nhóm cướp gồm Lương Minh Khang (28 tuổi), Hà Thị Kim Nguyên (27 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân), Lê Vũ Kiệt (27 tuổi, quê Tiền Giang), Nguyễn Minh Tuấn (28 tuổi, quê Tây Ninh), Võ Minh Dương (25 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn).

Theo đó, nhóm nghi phạm thường xuyên rảo nhiều tuyến đường vắng vẻ ở các địa bàn quận huyện tại TP.HCM trong mùa dịch COVID-19 để tìm cơ hội ra tay.



Theo công an, người dân cần đặc biệt chú ý, nâng cao cảnh giác bảo vệ tài sản vào những thời điểm vắng vẻ. Ảnh chụp từ clip

Khi phát hiện cửa hàng tạp hóa của chị NHL (35 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi) trên tỉnh lộ 15 là nơi vắng vẻ, chỉ có nữ chủ tiệm đứng bán nên đã chú ý.

Đến rạng sáng 7-6, nhóm này chạy qua phát hiện chị L. đang ngồi bấm điện thoại nên dùng hung khí khống chế, cướp iPhone.

Nạn nhân sau đó đã trình báo công an, được khuyến cáo các biện pháp an toàn nhưng vẫn lơ là phòng tránh thì 13 ngày sau, nhóm cướp lại đi qua phát hiện cửa tiệm còn mở, bên ngoài chỉ có hai người phụ nữ nên tiếp tục xông vào cướp tài sản.

Trước đó, Công an TP.HCM, công an các quận huyện cũng có những khuyến cáo đối với các cửa hàng tiện ích 24/24 ngoài việc trang bị camera an ninh giám sát thì cần phải thuê mướn bảo vệ với số lượng phù hợp, thực hiện tốt các công tác đảm bảo an ninh trật tự tại điểm kinh doanh.

Ngoài ra, các đơn vị này cũng cần phải trang bị kiến thức, hướng dẫn cho nhân viên bán hàng các kỹ năng xử lý tình huống khi gặp các đối tượng cướp tài sản. Trường hợp xảy ra vụ việc cần trình báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để có biện pháp điều tra, xử lý.