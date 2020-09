Chân dung đại gia Phát ‘dầu’ vừa bị bắt

Ngày 9-9, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Ngô Văn Phát, chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thương mại xăng dầu Phát, để điều tra về tội danh ban đầu là mua bán trái phép hóa đơn.



Chủ nhân những lâu đài hàng trăm tỉ

Ở Hải Phòng, hầu như ai cũng biết đại gia Phát “dầu” vì gia đình ông sở hữu căn biệt thự như một tòa lâu đài ngay mặt tiền đường Lê Hồng Phong, con đường đẹp nhất Hải Phòng. Ông nổi danh không chỉ do căn biệt thự mà mọi người biết ông còn là đại gia trong giới kinh doanh xăng dầu.

Theo những người biết ông, toàn bộ tài sản của đại gia này mới chỉ được tạo dựng trong khoảng 15 năm trở lại đây.

Ông Phát sinh năm 1964, quê gốc ở huyện Tiền Hải (Thái Bình), sau khi chia tay người vợ đầu, năm 2004 ông Phát đến khu vực Sở Dầu (Hải Phòng) làm nghề thu mua gom xăng dầu, sửa chữa máy xúc. Một thời gian sau, ông cưới người vợ thứ hai ở Thủy Nguyên (Hải Phòng).

Bước vào lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, ông nhanh chóng phất lên như diều gặp gió. Chừng vài ba năm trở thành doanh nhân có máu mặt trong lĩnh vực xăng dầu, gia đình ông Phát chuyển về sống tại đường Trần Quang Khải. Chừng gần chục năm trước, khi đã trở thành đại gia trong lĩnh vực xăng dầu, người ta thường thấy ông Phát đi ô tô địa hình, chơi với toàn những người có máu mặt trong giới làm ăn ở Hải Phòng.

Tuy nhiên, ông Phát thật sự nổi danh cũng chỉ chừng 5-6 năm nay khi ông xây căn biệt thự trên đường Lê Hồng Phong. Căn biệt thự với lối kiến trúc châu Âu của ông Phát được xây dựng với mặt sàn khoảng 500 m2, có sân vườn, cổng tường bao hết sức cầu kỳ như một tòa lâu đài. Gia đình ông chuyển về ở tại tòa lâu đài này chừng chưa đầy hai năm. Tòa lâu đài chừng hơn 2.500 m2 này được cho là có giá hàng trăm tỉ đồng.

Tại quê nhà ở xã Nam Hưng (huyện Tiền Hải, Thái Bình), ông Phát cũng xây công trình như tòa lâu đài còn hoành tráng hơn ở Hải Phòng.



Bị can Ngô Văn Phát (ảnh nhỏ) và căn biệt thự như tòa lâu đài ở Hải Phòng. Ảnh: HH

Thao túng nhiều lĩnh vực

Ông Phát là chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thương mại xăng dầu Phát (Phát Petraco) có trụ sở tại xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng. Những năm gần đây, ngoài việc mở rộng kinh doanh ra nhiều tỉnh, thành ở phía Nam, Phát Petraco còn được biết đến là doanh nghiệp tham gia nhiều hoạt động từ thiện, nhất là với quê nhà Thái Bình của ông.

Ông Phát còn là chủ của Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Thành. Doanh nghiệp tài trợ lập quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2000 khu đô thị du lịch sinh thái Cồn Thủ và Cồn Vành tại huyện Tiền Hải với diện tích gần 3.500 ha. Công ty này cũng là một nhà thầu thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường tránh trú bão, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế biển và đảm bảo an ninh quốc phòng ven biển phía nam tỉnh Thái Bình (đường 221A) với tổng mức đầu tư hơn 730 tỉ đồng.

Công ty này cũng tham gia vào các hoạt động khai thác mỏ với các gói thầu thực hiện khoan nổ mìn, bốc xúc, vận tải tại mỏ Hà Ráng (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh). Một nguồn tin cho biết đại gia Phát “dầu” sau khi mua hơn 200 ha đất tại khu vực Uông Bí (Quảng Ninh) đang chuẩn bị triển khai hoạt động khai thác mỏ tại đây.

Cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn trái phép

Từ chiều 8-9, việc Công an TP Hải Phòng thực hiện khám xét tòa lâu đài của đại gia Phát “dầu” trên đường Lê Hồng Phong (quận Hải An) đã gây rúng động trong dư luận Hải Phòng. Một nguồn tin cho hay cuộc khám xét diễn ra từ chiều tới tận rạng sáng 9-9 mới kết thúc. Tại tòa lâu đài, lực lượng chức năng phát hiện có một căn hầm nằm dưới đất. Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng liên quan tới hoạt động mua bán trái phép hóa đơn cùng lượng tiền khá lớn.

Ông Phát bị Công an huyện Thủy Nguyên khởi tố tội mua bán trái phép hóa đơn theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Công an xác định ông Phát là người chủ mưu, cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Công an huyện Thủy Nguyên cũng đã khởi tố sáu người khác liên quan tới vụ mua bán trái phép hóa đơn này.

Theo nguồn tin từ Cục Thuế Hải Phòng, đơn vị này đã thực hiện rà soát bước đầu xác định từ năm 2012, đại gia Phát “dầu” đã thành lập 14 doanh nghiệp, tới nay đã có 13 doanh nghiệp ngừng hoạt động, chỉ còn Công ty cổ phần Xăng dầu Phát hoạt động. Cơ quan thuế cũng đã cung cấp hồ sơ liên quan tới các doanh nghiệp của đại gia Phát “dầu” cho cơ quan điều tra.