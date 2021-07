Ngày 25-7, các đơn vị liên quan Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc cháu bé 3 tháng tuổi tử vong cạnh người mẹ đang bị thương.



Đến 25-7, hiện trường vẫn đang được cơ quan chức năng phong toả để điều tra vụ việc. Ảnh: CTV

Người dân địa phương cho biết, vào tối 23-7 anh C. sau khi đi làm thì trở về nhà tại QL20, thôn Phú Tân (xã Phú Hội) thì phát hiện con trai 3 tháng tuổi nằm bất động, cạnh đó là vợ anh C. cũng bị thương và bất tỉnh.

Anh C. sau đó đã hô hoán để người dân biết và hỗ trợ đưa vợ con đi cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong, riêng người vợ cũng bị thương rất nặng.

Người vợ nhanh chống được anh C. cùng người dân đưa đi cấp cứu. Đồng thời Công an huyện Đức Trọng cũng tiếp nhận thông tin, phong toả hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, anh C. và người vợ tên Th. kết hôn đã hơn một năm nay. Gia đình anh C. thuộc trường hợp khó khăn ở địa phương, anh C. từ nhỏ đã đi làm công nhân ở nhiều địa phương khác nhau.

Khoảng 4 năm trở lại đây, anh C. trở về quê sinh sống và lập gia đình, đến nay thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Hiện chị Th. vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện.