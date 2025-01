Công an phát hiện hơn 1,7 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc 12/01/2025 18:28

Chiều 12-1, phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Phước vừa bắt quả tang vụ vận chuyển hơn 1,7 tấn thịt lợn chết, không rõ nguồn gốc.

Theo cơ quan công an, sau nhiều ngày theo dõi, tối 11-1, phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an xã Minh Lập (thị xã Chơn Thành) bất ngờ kiểm tra một khu đất tại ấp 6 (xã Minh Lập).

Tại đây, công an phát hiện xe ô tô 93C – 175... do ông Lê Văn K (27 tuổi, HKTT tại Thanh Hóa) điều khiển, đang vận chuyển 10 con lợn đã chết với tổng trọng lượng hơn 1 tấn.

Ngay sau đó, công an tiếp tục kiểm tra phát hiện thêm gần 700 kg thịt heo chết không rõ nguồn gốc, xuất xứ, được bảo quản trong các thùng xốp ướp đá.

Theo lời khai ban đầu của ông K, số heo chết được mua lại từ nhiều nơi rồi mang về mổ thịt. Sau đó, ướp đá tích trữ để tung ra bán vào dịp tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bình Phước lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh động vật, phun tiêu độc, khử trùng.

Đồng thời, yêu cầu ông K. tiêu hủy toàn bộ số động vật chết và sản phẩm động vật trên đảm bảo vệ sinh thú y và vệ sinh môi trường. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.