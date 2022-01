Khoảng 9 giờ sáng ngày 3-12, khói lửa bùng lên từ khu vực nhà trọ phía sau lò bánh mì trên đường Hồ Văn Long, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM.



Phát hiện cháy, người dân khu vực hô hoán, huy động phương tiện tại chỗ tiếp cận khống chế.



Cảnh sát PCCC sau đó có mặt khống chế đám cháy. Ảnh: HT

Do đám cháy ở đối diện UBND phường Tân Tạo nên lực lượng tại chỗ nhanh chóng có mặt hỗ trợ dập lửa, di dời đồ đạc.

Quá hoảng sợ, người phụ nữ là chủ khu trọ đã bị ngất, được người nhà đưa ra ngoài sơ cứu.



Hỏa hoạn thiêu rụi nhiều tài sản trong nhà, khiến người dân khu vực hoảng loạn, di dời đồ đạc. Ảnh: HT

Cảnh sát PCCC quận Bình Tân điều động năm xe cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, ngăn đám cháy lan rộng.

Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản.

Hiện nguyên nhân đang được điều tra.