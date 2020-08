Chém người lúc chơi bài ở Hậu Giang, ra Đà Nẵng trốn

Ngày 23-8, Công an phường Hòa Thuận Đông (quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao bị can Bùi Văn Út (28 tuổi, quê huyện Vị Thuỷ, Hậu Giang). Công an phát hiện Út trong lúc đi truy lùng nghi phạm trộm tài sản.



Bị can Bùi Văn Út. Ảnh: HẢI HIẾU

Tại cơ quan công an Út khai, năm 2016, anh ta đi đám cưới của người thân. Tiệc tan, Út và nhiều người tụ tập lại chơi bài, trong đó có nam thanh niên là hàng xóm của Út. Vì không muốn hàng xóm sát phạt nhau nên Út không cho thanh niên kia chơi.

Lúc này, nam than niên chửi bới, xúc phạm Út. Bực tức, Út dùng ghế đánh. Sau đó, nhiều người khống chế Út, cho thanh niên kia đánh. Tiếp đó, Út về nhà lấy dao chặt thịt đến chém thanh niên kia vào vai bị thương nặng.

Sau khi gây án, Út lên TP.HCM trốn truy nã, hành nghề bốc vác. Được vài tháng Út ra Đà Nẵng làm cho một quán bún cho đến khi bị công an phường Hòa Thuận Đông bắt.