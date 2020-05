Chủ khách sạn ở Đà Nẵng bị khách lừa 26 tỉ đồng

Ngày 22-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Bùi Thụy Thùy Trang (48 tuổi, ngụ phường An Hải Đông quận Sơn Trà ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.