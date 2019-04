Chuẩn bị cả 'kho' vũ khí để huyết chiến

Ngày 9-4, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đang tạm giữ Phùng Tấn Thành (32 tuổi, ngụ tại Bình Dương) để điều tra về hành vi “Tàng trữ vũ khí quân dụng”.



Lực lượng công an kiểm tra quán karaoke 5 sao.

Trước đó, đêm 6-4 Công an phường An Phú phối hợp với đội Cảnh sát hình sự (Công an thị xã Thuận An) kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke 5 sao, thuộc khu dân cư Việt Sing (phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương)



Thành khai nhận chuẩn bị số vũ khí này để đi huyết chiến với đối thủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 33 người dương tính với ma túy, (trong đó có 20 khách nam và 13 nhân viên nữ). Ngoài ra, trong lúc kiểm tra hành chính tại cơ sở này lực lượng chức năng còn phát hiện cả một thùng bom xăng, hàng chục dao tự chế, 1 quả lựu đạn, hai khẩu súng quân dụng và 12 viên đạn được cất giấu trên sân thượng của quán karaoke này.

Qua làm việc, Thành khai nhận số hung khí trên là do mình chuẩn bị, đang cất giấu tại đây để chuẩn bị chống trả một băng nhóm khác.



Cả kho vũ khí cùng ma túy được phát hiện tại quán karaoke 5 sao.

Công an phường An Phú đã tiến hành lập biên bản xử lý hành chính đối với 33 người dương tính với ma túy.

Chủ tịch UBND phường An Phú (thị xã Thuận An, Bình Dương) cũng cho biết vừa ký Tờ trình chuyển chủ tịch UBND thị xã Thuận An đề nghị xử lý với hộ kinh doanh dịch vụ Karaoke 5 sao với tổng số hơn 22 triệu đồng.

Theo đó, dịch vụ karaoke này vi phạm với các lỗi như: hoạt động quá giờ cho phép, sử dụng nhân viên phục vụ trong một phòng vượt quá quy định, không ký hợp đồng lao động với 29 nhân viên, để cho khách lợi dụng sử dụng chất ma túy trong quán karaoke.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.