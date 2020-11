Cô gái đánh cảnh sát cơ động tại Hàng Xanh để đòi thả chồng

Sáng 23-11, trên mạng xã hội lan truyền một số clip ghi lại cảnh giằng co của một cô gái với lực lượng CSGT và Cảnh sát Cơ động tại khu vực Hàng Xanh, quận Bình Thạnh, TP.HCM.



Cô gái đánh Cảnh sát cơ động. Ảnh chụp lại màn hình.

Sự việc xảy ra vào tối 22-11. Theo clip này, trong khi tổ CSGT đang đưa một nam thanh niên đi thì hai cô gái chạy theo, cố níu lại người thanh niên.

Khi bị cảnh sát đẩy ra, một cô gái đã vung tay đánh vào người và đầu của một cảnh sát cơ động. Sự việc được CSGT và nhiều người can ngăn.

Trong một clip khác thì cô gái này đứng đôi co với tổ công tác, liên tục nói “thả chồng người ta ra”, “sao lại bắt chồng người ta là sao?”.

Sự việc khiến giao thông tại khu vực này ùn tắc, lực lượng chức năng phải liên tục nhắc nhở người dân tiếp tục di chuyển.

Theo người dân tại khu vực này, vào khoảng 23 giờ ngày 22-11, đôi nam nữ lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, hướng về bến xe Miền Đông nhưng không đội mũ bảo hiểm. Thấy vậy, tổ CSGT thuộc Đội CSGT Hàng Xanh đã phát hiện, dừng phương tiện để kiểm tra.



Hiện trường nơi xảy ra vụ việc tối 22-11. Ảnh: HT

Tuy nhiên khi dừng xe, đôi nam nữ lớn tiếng chống đối, không chấp hành cho CSGT kiểm tra giấy tờ và đo nồng độ cồn theo quy định. Sau đó, cô gái gọi điện thoại cho người nhà đến hiện trường, cùng nhau giằng co với lực lượng chức năng.

Thấy nam thanh niên có biểu hiện chống đối, không chấp hành nên tổ công tác đã khống chế, đưa thanh niên đi. Lúc này cô gái đã lao vào giằng co. “Đôi nam nữ có biểu hiện say xỉn, không làm chủ được bản thân, còn chạy xe không đội mũ bảo hiểm, chống đối lực lượng chức năng nên người dân ai cũng bức xúc”- một nhân chứng kể lại.

Cùng ngày, thông tin từ Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM), vụ giằng co nói trên xảy ra thuộc địa bàn của Đội CSGT Hàng Xanh. Hiện, đơn vị này cũng đã có báo cáo gửi về cho PC08. Đồng thời, ngay trong đêm, nhóm thanh niên trên cũng được đưa về Công an phường 25, quận Bình Thạnh để lập biên bản giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Công an phường 25, quận Bình Thạnh cũng xác nhận đang xử lý vụ việc.