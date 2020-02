Con bị bắt, mẹ bị lừa 'chạy án' 310 triệu đồng

Ngày 26-2, Công an Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) phối hợp cơ quan chức năng bắt được Ngô Trí Tú (35 tuổi, trú phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai) khi Trí đang trốn tại Đà Nẵng.



Bị can Ngô Trí Tú. Ảnh: CA.

Trước đó, tháng 8-2018, con trai của bà Hoàng Thị T. (trú thị xã Hoàng Mai) bị Công an TP Vinh (Nghệ An) bắt về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Một người đã giới thiệu bà T. gặp Tú. Tú nói quen biết nhiều và chạy án được. Bà T. tưởng thật nên đặt vấn đề nhờ “chạy” cho con trai không bị khởi tố.

Tú đồng ý với giá 360 triệu đồng. Sau đó, bà T. bảy lần đưa tiền cho Tú tổng cộng 240 triệu đồng. Tú yêu cầu bà đưa tiếp 63 triệu để “chạy án”. Lo lắng cho con trai, bà T. tiếp tục chuyển tiền cho Tú. Nhận được tiền, Tú thường xuyên vắng mặt tại địa phương.

Đến năm 2019, con trai bà T. bị TAND TP Vinh xử, tuyên phạt 6 năm tù thì bà mới biết mình bị lừa và yêu cầu Tú trả lại tiền. Tú không trả và bỏ trốn nên bà trình báo sự việc với công an.

Hiện, công an thị xã Hoàng Mai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Tú về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.