Ngày 15-12, Công an tỉnh An Giang và Đồng Tháp đồng loạt tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đợt ra quân nhằm mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, chủ động nắm chắc tình hình hoạt động phá hoại, khủng bố, bạo loạn.



Công an tỉnh An Giang ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: CACC



Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các đơn vị tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, khu vực trọng điểm để kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm. Ảnh: CACC

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát kết hợp công tác nghiệp vụ cơ bản đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma tuý… Đợt ra quân này nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép, mua bán pháo, cháy nổ gắn với đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự diễn ra đến ngày 14-2-2022.