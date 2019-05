Công an đăng facebook tìm chủ xe Air Blade bị bỏ ngoài đường

Ngày 16-5, Công an phường Tây Sơn (TP. Pleiku, Gia Lai) cho biết vừa tiến hành trao trả một chiếc xe máy của dân để quên ngoài đường do say rượu.



Chiếc xe bị người dân say rượu để quên ngoài đường.

Sáng 13-5, trong lúc tuần tra, Thượng sĩ Nguyễn Quý Huy, Cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Gia Lai, phát hiện có một chiếc Honda Air Blade 81T4-7998 dựng bên lề đường, trước trụ ATM Ngân hàng Công Thương (đường Trần Hưng Đạo, phường Tây Sơn).



Qua kiểm tra hệ thống camera an ninh của ngân hàng, chiếc xe này đã để tại vị trí đó từ lâu nhưng không có ai đến nhận. Thượng sỹ Huy liền dắt chiếc xe đến bàn giao cho Công an phường Tây Sơn xử lý, đồng thời đăng thông tin lên mạng xã hội facebook để tìm chủ nhân của nó.

Sau đó, một người dân là anh Nguyễn Huy Hương (phường Diên Hồng) đã liên hệ và Thượng sỹ Huy hướng dẫn anh này đến Công an phường Tây Sơn để nhận lại tài sản. Theo “khổ chủ”, hôm 12-5, anh cho một người cháu mượn xe để đi công việc cá nhân. Tuy nhiên, do người này say rượu nên để quên ngoài đường mà không nhớ rõ vị trí.