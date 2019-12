Công an Đồng Nai kiểm tra ma túy tại quán bar VIP

Ngày 8-12, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP Biên Hòa tiến hành lập hồ sơ, xử lý những người sử dụng ma túy trong quán bar COSMO (phường Tân Tiến, TP Biên Hòa).

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 rạng sáng cùng ngày, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng: Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an TP Biên Hòa ập vào quán bar COSMO nằm ở tầng bốn của khách sạn Central Park.



Hàng trăm người được đưa về trụ sở để kiểm tra ma túy.

Tại đây, hàng trăm người đang tụ tập có biểu hiện sử dụng ma túy. Công an thu giữ 18 viên ma túy tổng hợp các loại; sáu gói chất bột màu trắng nghi ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Sau khi lập biên bản ban đầu, lực lượng công an đã đưa 190 người về trụ sở Công an TP Biên Hòa. Sau khi test nhanh số này, có 88 người được ra kết quả dương tính với ma túy, trong đó có 21 nữ.

Theo cơ quan công an, quán bar COSMO chính là địa điểm của quán bar Ozone (Ozone Club) từng đã bị Công an TP Biên Hòa kiểm tra phát hiện 145 người chơi ma túy khoảng hơn hai tháng trước. Tuy nhiên, sau đó quán bar Ozone đã đổi tên thành bar COSMO và tiếp tục đi vào hoạt động được gần một tháng nay.