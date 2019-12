Công an thông tin vụ 3 người nước ngoài thôi miên bà bán vịt

Ngày 30-12, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) cho biết thông tin ba người nước ngoài dùng thuật thôi miên để cướp tài sản tại địa phương là không đúng sự thật.

Trước đó, vào chiều 28-12, bà Đinh Thị Tâm (64 tuổi, trú ở xã Lộc An, huyện Phú Lộc) trình báo việc ba người nước ngoài đi trên xe ô tô 51G-732.79 dùng thuật thôi miên lấy đi 40 triệu đồng của mình.

Ngay sau đó, nhận được tin báo của Công an huyện Phú Lộc, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) đã nhanh chóng triển khai lực lượng giữ phương tiện trên tại cửa hầm phía nam Hải vân. Trên xe lúc này có ba người nước ngoài và bàn giao cho Công an huyện Phú Lộc điều tra làm rõ.



Bà Tâm trình báo sự việc. Ảnh: B.TRÂM

Kết quả điều tra của Công an huyện Phú Lộc cho thấy bà Đinh Thị Tâm làm nghề bán vịt ven quốc lộ 1A đoạn gần cầu Truồi, xã Lộc An. Ba người nước ngoài dừng xe và mua của bà Tâm một con vịt sống với giá 150.000 đồng.

Cũng theo công an, lúc đầu bà Tâm trình báo là bị mất số tiền 40 triệu đồng nhưng sau đó lại khai chỉ mất 10 triệu đồng.

Qua xác minh, thu thập các chứng cứ, Công an huyện Phú Lộc xác định ba người nước ngoài này mang quốc tịch Iran và không hề có hành vi thôi miên để cướp tài sản như bà Tâm phản ánh.

Hiện Công an huyện Phú Lộc đã bàn giao ba người quốc tịch Iran này cho Công an TP Đà Nẵng xử lý về hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ.