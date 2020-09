Công an thông tin vụ khoe 'của quý' trong công viên

Ngày 10-9, Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế), cho biết đã xác minh và làm rõ về thông tin một người đàn ông biến thái đi dọc công viên ở bờ Sông Hương (TP.Huế) khoe "của quý".



Cơ quan làm việc với ông Nguyễn Văn H.

Theo đó, sau khi xác minh, lực lượng chức năng xác định người đàn ông này là Nguyễn Văn H. (SN 1967, trú tại phường Thuận Hòa, TP Huế).



Tại cơ quan Công an, H. khai nhận vào ngày 6-9, sau khi nhậu quá chén đã vào công viên đi vệ sinh không đúng quy định và không quan sát mọi người xung quanh. H. đã thừa nhận hành vi hưởng đến vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, chịu hình thức xử lý theo quy định và hứa không tái lặp lại.

Công an TP Huế khẳng định, qua sự việc cho thấy, thông tin xuất hiện kẻ biến thái tại công viên dọc Sông Hương trên mạng xã hội là không đúng sự thật.

Đồng thời, khuyến cáo nếu phát hiện các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn thì nhanh chóng liên hệ đến cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc qua đường dây nóng của Công an thành phố Huế 0234.3822166 để kịp thời xử lý.

Trước đó, một số tài khoản mạng xã hội thông tin xuất hiện một kẻ biến thái tại công viên dọc bờ Sông Hương có những lời lẽ gạ gẫm, hành động khoe "của quý" trước mặt phụ nữ khiến nhiều người dân hoang mang.