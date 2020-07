Theo đó, quá trình điều tra, cơ quan công an xác định người chủ mưu, điều hành đường dây cá độ này là Trần Viết Nghĩa (34 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).



Qua khám xét nơi ở của Nghĩa cùng 12 nghi can khác, cơ quan công an đã thu giữ hơn 4.000 trang tài liệu in lịch sử các lần cá cược bóng đá với tổng số tiền 32,385 triệu USD (khoảng 600 tỉ đồng).

Cơ quan công an cũng thu giữ hơn 2 tỉ đồng, ba ô tô, hơn 20 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến đường dây này.