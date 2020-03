Công an TP.HCM bắt 79 người phạm pháp hình sự trong 1 tuần

Ngày 30-3, Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết từ 19-3 đến 25-3, Công an TP.HCM tiếp tục tuần tra, kiểm soát, tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trật tự giao thông, phòng chống cháy, nổ; tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.



Số khẩu trang không có nguồn gốc được công an quận 9 phát hiện. Ảnh: CA

Theo đó, Công an TP đã điều tra, khám phá 42 vụ phạm pháp hình sự, bắt 79 người.

Ngoài ra, công an cũng triệt phá 45 vụ, bắt 93 người có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện, xử lý năm vụ đánh bạc và xử lý 19 vụ vi phạm về trật tự quản lý kinh tế.

Công an TP cũng đề xuất ban hành bốn quyết định xử phạt vi phạm hành chính về môi trường với tổng số tiền hơn 970 triệu đồng...

Tổ công tác 363 CATP và Công an quận, huyện đã phát hiện, xử lý nhanh 11 vụ/12 người nghi vấn, có dấu hiệu của tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế. Qua đó, thu giữ nhiều tang vật liên quan hoạt động phạm tội. Đồng thời, phát hiện và xử lý 115 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Cụ thể, chiều 21-3, Tổ tuần tra Cảnh sát giao thông Công an Quận 9, phát hiện ô tô đang xuống số hàng gồm 357.500 cái khẩu trang các loại không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ. Toàn bộ số khẩu trang sau đó được lực lượng chức năng niêm phong, lập hồ sơ xử lý.

Bên cạnh đó, Công an TP đã phát hiện, xử lý 11.596 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, trong đó có 309 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn và 389 trường hợp vi phạm giao thông đường thủy. Tổng số tiền phạt nộp ngân sách Nhà nước trên 6.912 tỉ đồng.

Công an TP cũng kịp thời ngăn chặn và giải tán ngay một vụ với 10 xe gắn máy tụ tập thành đoàn, lưu thông gây rối trật tự công cộng; Ghi nhận xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên, làm chết 11 người, bị thương một người và 36 vụ va chạm, bị thương nhẹ 27 người...