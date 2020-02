Công an TP.HCM: Làm rõ vụ đánh phụ nữ trong thang máy

Ngày 28-2, Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an quận Tân Phú khẩn trương điều tra xác minh về clip cô gái bị nam thanh niên bạo hành trong thang máy chung cư ở quận Tân Phú.



Chung cư Trung Đông (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) nơi xảy ra vụ việc. Ảnh NT.

Theo Công an, tối 25-2, Trần Hiệp Hải, 31 tuổi, trú quận 11, tạm trú quận Tân Phú và Nguyễn Thị Ngọc Tr. 27 tuổi, thường trú Quận 11, bạn gái của Hải, đi vào thang máy của chung cư Trung Đông Plaza, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú.

Do mâu thuẫn tình cảm, Hải đã dùng tay đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt của Trang.

Hải sau đó dùng chân đá vào cửa thang máy làm cửa thang máy bị kẹt không mở ra được, bảo vệ chung cư phải hỗ trợ để mở cửa thang máy. Toàn bộ vụ việc đã được camera an ninh của thang máy ghi lại.

Hiện Công an quận Tân Phú đã lập hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.